ФСБ обнаружила канал поставки взрывчатки из Европы в Россию

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ФСБ пресекла в Санкт-Петербурге канал поставки в Россию из Европы взрывчатки для совершения терактов, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

По данным ведомства, взрывчатку и электродетонаторы отправляли по почте из Италии и Германии, скрыв «в полостях автомобильных запасных частей». Российская сторона запросила европейские спецслужбы, но пока не получила ответа.

Уголовное дело заведено по ст. 226.1 УК (контрабанда взрывчатых веществ).

Аналогичную схему выявили в апреле 2023 года, сообщает ФСБ. Тогда, как утверждает спецслужба, злоумышленники собирались совершить теракт в Крыму, а их деятельность курировал заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец. В апреле 2024 года МВД объявило его в розыск.

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