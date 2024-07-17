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Политика ,  
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Аксенов рассказал об обвиняемых в покушении на него

Аксенов сообщил, что больше 10 человек ждут приговоры за покушение на него
Аксенов рассказывал, что с начала года на него покушались четыре раза. В июне суд приговорил двух человек, обвиняемых в подготовке терактов против крымских чиновников
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что приговоров по делам о покушении на него ждут больше десяти человек, передает ТАСС.

В мае чиновник рассказывал, что за последний год на него покушались четыре раза, все попытки раскрыли, а подозреваемых задержали.

Месяцем позже Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти и девяти с половиной годам двух человек, которые, по версии ФСБ, готовили теракты против Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и главы администрации Ялты Янины Павленко. Осужденные — граждане России и Украины — были задержаны в апреле 2023 года. ФСБ назвала их «членами глубоко законспирированной агентурной группы» военной разведки Украины.

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Фото:РИА Новости

В прошлом году ФСБ несколько раз отчитывалась о срыве покушения на Аксенова и других высокопоставленных чиновников: например, в мае и июле.

Российские спецслужбы также регулярно сообщают о предотвращении атак в Крыму и задержании подозреваемых в передаче секретных сведений Украине.

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Сергей Аксенов Крым покушение
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Сергей Аксенов

глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
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