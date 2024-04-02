ФСБ: 27 взрывных устройств пытались провезти в иконах с Украины через ЕС

ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию взрывчатку в иконах

На границе с Латвией в партии икон и церковной утвари, следовавшей с Украины, нашли 27 взрывных устройств, 70 кг взрывчатки и детонаторы, сообщила ФСБ. Задержан один причастный к этому, возбуждено уголовное дело

Фото: РИА Новости

ФСБ совместно с таможенниками перекрыла «трансграничный контрабандный канал доставки» взрывчатки с Украины транзитом через страны Евросоюза, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы, поступившем в РБК.

«Во ввозимой в Российскую Федерацию партии православных икон и церковной утвари с Украины обнаружена взрывчатка иностранного производства», — сообщили в ФСБ. Взрывчатку нашли на пункте пропуска «Убылинка» (Псковская область, латвийско-российский участок государственной границы).

Груз следовал в Россию с украинской территории через Румынию, Венгрию, Словакию, Литву и Латвию. По данным спецслужбы, были извлечены 27 «закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7 (ручной противотанковый гранатомет. — РБК)».

ФСБ отмечает, что задержано «лицо, причастное к совершению преступления». Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Спецслужба подчеркнула, что «организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству».

Минувшей осенью ФСБ сообщала о задержании изготовителя бомб для диверсионно-террористической группы с Украины, которая действовала в Запорожской области. По информации ведомства, он передал самодельные взрывные устройства непосредственным исполнителям для использования при «совершении террористических актов в отношении сотрудников полиции и администрации региона».

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к теракту). Кроме того, были задержаны участники преступной группы, в отношении них возбудили уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса (теракт).