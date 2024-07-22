В одном из районов Астраханской области объявили воздушную тревогу

Тревогу объявили в Ахтубинском районе области. По словам губернатора Игоря Бабушкина, над северной частью региона отразили атаку БПЛА. Ранее регион уже подвергался атакам дронов

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Воздушная тревога объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил в телеграм-канале глава района Владимир Михед.

«Уважаемые жители! Объявлена воздушная тревога», — написал он.

Михед призвал население не паниковать, сохранять осторожность и бдительность и без необходимости не выходить из дома.

Позднее областной губернатор Игорь Бабушкин сообщил в телеграм-канале, что военные отразили атаку БПЛА над северной частью региона.

Астраханская область ранее подвергалась атакам дронов. Так, 9 июля, беспилотники атаковали регион несколько раз за сутки. Тогда в Ахтубинском районе также объявляли воздушную тревогу.

По данным Минобороны, за минувшую ночь над Россией сбили 75 беспилотников. Более половины из них — 47 — уничтожили над Ростовской областью, еще 17 — Черным и Азовским морями, восемь — над Краснодарским краем. По одному дрону сбили над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.

В Краснодарском крае ночью сработали средства ПВО в окрестностях Туапсе. По словам мэра Сергея Бойко, над районом сбили восемь беспилотников, пострадавших не было. Оперштаб Краснодарского края позднее сообщил, что из-за падения обломков дрона в городе оказалась повреждена инфраструктура НПЗ. На месте произошел пожар площадью 50 кв. м, открытое горение ликвидировали.

Как уточнял губернатор Смоленской области Василий Анохин, дрон в регионе сбили в Вяземском районе.