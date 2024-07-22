Над Туапсе сбили восемь беспилотников

Никто не пострадал, разрушений не выявлено, отчитался глава Туапсе. Дроны сбили между 03:17 и 04:20 мск

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В районе города Туапсе система противовоздушной обороны сбила восемь беспилотников, повреждений и пострадавших нет. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Сергей Бойко.

Дроны сбили между 03:17 и 04:20 мск. К пяти утра повреждений жилых домов и инфраструктуры не обнаружено.



«Обследование территории продолжается. Все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу», — добавил Бойко.

Краснодарский край с начала Россией военной операции не раз подвергался атакам дронов. В ночь на 21 июня дроны сбили в Темрюкском, Ейском и Северском районах региона, а в ночь на 6 июля в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары с топливом. В Туапсе атаке подвергся в середине мая нефтеперерабатывающий завод, пострадавших не было.