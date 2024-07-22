Над Россией за ночь сбили 75 беспилотников

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 75 дронов над Россией, следует из сообщения Минобороны.

47 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, 17 — над Черным и Азовским морями, восемь — над Краснодарским краем, по одному — над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщило ведомство.

О работе средств противовоздушной обороны в районе Туапсе ранее ночью сообщил глава города Сергей Бойко. Губернатор Смоленской области Василий Анохин написал, что дрон сбили в Вяземском районе.

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