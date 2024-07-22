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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за ночь сбили 75 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 75 дронов над Россией, следует из сообщения Минобороны.

47 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, 17 — над Черным и Азовским морями, восемь — над Краснодарским краем, по одному — над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщило ведомство.

О работе средств противовоздушной обороны в районе Туапсе ранее ночью сообщил глава города Сергей Бойко. Губернатор Смоленской области Василий Анохин написал, что дрон сбили в Вяземском районе.

Материал дополняется.

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