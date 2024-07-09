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Военная операция на Украине ,  
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Астраханскую область второй раз за сутки атаковали дроны

Сюжет
Военная операция на Украине
Утром 9 июля над Астраханской и Белгородской областями снова сбили дроны. Губернатор Игорь Бабушкин сообщил о «локальных возгораниях» после падения обломков. В аэропорту Астрахани ограничивали полеты
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters

Средства ПВО сбили три украинских дрона над Астраханской областью и еще два — над Белгородской, это произошло с 8:20 по 10:30 мск, сообщает Минобороны.

Это не первая атака на регионы за сутки. В ночь на 9 июля, по данным ведомства, в Астраханской области сбили пять дронов. Губернатор Игорь Бабушкин сообщал, что беспилотники пытались ударить по объектам на севере региона.

Глава области в 11:32 мск написал, что в Ахтубинском районе и Знаменске продолжает действовать режим воздушной тревоги, жертв и разрушений нет, «последствия падения БПЛА в виде локальных возгораний своевременно ликвидируются». В аэропорту Астрахани вводили ограничения на полеты, позже их сняли.

Губернатор сообщил о массированной атаке дронов в Астраханской области
Политика
Фото:РИА Новости

В Белгородской области сегодня ночью уничтожили три дрона, сообщало ранее Минобороны. Губернатор Вячеслав Гладков рассказывал, что один из аппаратов сбросил взрывное устройство в поселке Красное, а в селе Ржевка загорелся частный дом. Позже он сообщил о еще одной атаке на Шебекино и ранении двух человек. Ночью воздушные цели сбили на подлете к Белгороду, там погиб человек.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Астраханская область Белгородская область Минобороны дроны
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