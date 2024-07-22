В Туапсе из-за дрона оказалась повреждена инфраструктура НПЗ

Власти во второй раз с начала суток сообщили об атаке дронов. Утром обломки беспилотника упали на инфраструктуру НПЗ, возник пожар на площади 50 кв. м

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Туапсе повреждена инфраструктура НПЗ из-за падения обломков дрона, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Власти уточнили, что атака была совершена рано утром.

Площадь возгорания составила 50 кв. м, открытое горение ликвидировали. Никто не пострадал.

Ранее глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал о ночной атаке беспилотников. По его словам, в ходе нее было сбито восемь дронов. Бойко отмечал, что по состоянию на 5:00 (совпадает с мск) повреждений инфраструктуры или жилых домов зафиксировано не было.

Минобороны позднее сообщило, что всего ночью над российскими регионами было сбито 75 дронов. Помимо Туапсе, 47 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. Еще по одному дрону сбили над Воронежской, Белгородской и Смоленской областями. Последней беспилотник уничтожили в Вяземском районе, сообщал смоленский губернатор Василий Анохин.