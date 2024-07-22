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Выборы президента США ,  
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Лидеры ЕС отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

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Выборы президента США
Политики разделились на три группы: первая одобрила решение Байдена, вторая выразила поддержку Трампу, представители третьей сделали нейтральные заявления. Байден объявил о выходе из гонки накануне
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Лидеры стран Европейского союза после отказа президента США Джо Байдена от участия в гонке за пост главы государства разделились на три группы: первые хвалят его за решение, другие используют момент, чтобы выразить доверие кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, а третьи «просто наслаждаются пребыванием в Сети», пишет Politico.

К тем, кто поддержал решение Байдена, издание отнесло немецкого канцлера Олафа Шольца.

«Мой друг [президент США] Джо Байден добился многого: для своей страны, для Европы, для мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США — хороший и надежный партнер для нас. Его решение не идти на новый срок заслуживает уважения», — написал он в соцсети X.

Похожее мнение высказал польский премьер Дональд Туск: «Уважаемый президент Джо Байден! Вы приняли много трудных решений, благодаря которым Польша, Америка и весь мир стали безопаснее, а демократия сильнее. Я знаю, что вы руководствовались теми же мотивами, когда объявляли о своем окончательном решении. Вероятно, самом трудном в вашей жизни», — сказал он.

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Политика
Джо Байден

Британский премьер Кир Стармер, в свою очередь, сообщил, что уважает выбор Байдена. «Я знаю, что, как и на протяжении всей своей замечательной карьеры, он примет решение, основываясь на том, что, по его мнению, лучше для американского народа», — добавил он.

Премьер-министр Испании Педро Санчес счел решение Байдена «мужественным и достойным». Он выразил главе государства свое восхищение и признание.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал снятие Байдена решением государственного деятеля, который десятилетиями служил своей стране. «Это ответственный и трудный шаг, но оттого более ценный», — считает политик.

Лидер правой британской популистской партии Reform UK Найджел Фарадж, выразил альтернативное мнение. «Я предсказывал, что это произойдет, в сентябре 2023 года. Кого бы они (демократы. — РБК) ни выбрали, [кандидат от республиканцев Дональд] Трамп победит в ноябре», — написал он в X.

С ним согласился депутат Европарламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Крах. По его мнению, решение Байдена, который также поддержал вице-президента Камалу Харрис как кандидата на замену, «не остановит» Трампа.

В свою очередь, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс занял нейтральную позицию: «Политика никогда не была столь интересной», — написал он в X.

Байден объявил о выходе из предвыборной гонки накануне после недель давления со стороны однопартийцев. О своем решении он также сообщил в X. Харрис заявила о планах получить номинацию от демократов.

В Кремле заявили, что для России важнее достичь целей военной операции на Украине, а не то, кто станет президентом США в результате выборов.

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Евросоюз Джо Байден выборы президента США ЕС
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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