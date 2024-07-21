Кремль отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Для России важнее достичь целей военной операции на Украине, а не то, кто станет президентом США на выборах, которые пройдут еще через четыре месяца. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии телеграм-каналу Shot.

Он напомнил, что выборы главы администрации США состоятся еще в ноябре, «и это длинный срок, за который многое может поменяться, нужно набраться терпения и следить, что будет дальше».

«В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — сказал Песков.

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