НАТО может за месяц развернуть 500 тыс. служащих, а в трети стран блока в какой-либо форме принята обязательная военная служба, сообщили в альянсе. Москва видит угрозу в действиях и расширениях НАТО

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C 2014 года НАТО прошло самую значительную трансформацию за поколение в вопросе коллективной обороны, внедрены самые масштабные планы обороны со времен холодной войны, заявила CNN представитель альянса Фарах Дахлаллах.

«В настоящее время более 500 тыс. военнослужащих находятся в состоянии высокой готовности», — добавила она.

Способ набора и подготовки военнослужащих остается на усмотрение каждой отдельной страны, однако примерно треть государств альянса имеют ту или иную форму обязательной военной службы, уточнила Дахлаллах.

Состояние высокой степени готовности означает, что эти соединения могут быть развернуты в течение 30 дней.

Еще в 2022 году альянс располагал 20 тыс. военными в состоянии повышенной боевой готовности, летом 2023-го их число решили увеличить до 300 тыс., спустя год в НАТО отчитались о достижении этой цели. «То, чем располагают союзники, значительно превышает установленные нами 300 тысяч... Это силы, о которых союзники сказали нам, что они доступны на данном уровне готовности», — сообщил источник AFP в альянсе.

Российские власти критические относятся к наращиванию НАТО военной мощи и видят в действиях альянса угрозу. «Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют», — оценивает представитель президента Дмитрий Песков.