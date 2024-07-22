Зеленский оценил снятие кандидатуры Байдена с выборов

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины и выразил надежду, что она сохранится и при следующей американской администрации. На прошлой неделе он впервые с 2021 года поговорил с Трампом

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: president.gov.ua)

Украина благодарна американскому президенту Джо Байдену за непоколебимую поддержку, тот предпринял «много сильных решений, которые запомнятся как смелые шаги», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем X он написал, что уважает «трудное, но сильное решение» Байдена выйти из президентской гонки в США. «Мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена. Он поддержал нашу страну в самый драматический момент в истории», — добавил украинский лидер и выразил надежду, что «дальнейшее сильное лидерство Америки» не даст Украине потерпеть поражение в конфликте с Россией. Российские власти осуждают военную помощь, которую Украине оказывают США и другие страны. Москва предостерегает от прямого вовлечения в конфликт.

Байден, который накануне объявил о прекращении борьбы за переизбрание, ранее не раз обещал помогать Украине столько, сколько потребуется. Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог гарантировать, что поддержка сохранится в случае победы на выборах республиканца Дональда Трампа, отметив, что каждая администрация самостоятельно определяет внешнеполитический курс государства.

Тем не менее Зеленский заявил, что его не пугает возможное возвращение Трампа в Белый дом, хотя сотрудничать с ним, по мнению украинского президента, будет непросто: «Это будет тяжелая работа, но мы трудолюбивы». В минувшую пятницу политики впервые с 2021 года провели телефонный разговор. Трамп после него вновь заявил о желании посадить Москву и Киев за стол переговоров, а Зеленский сообщил, что договорился обсудить с ним урегулирование на личной встрече.