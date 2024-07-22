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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский оценил снятие кандидатуры Байдена с выборов

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Военная операция на Украине
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Выборы президента США
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины и выразил надежду, что она сохранится и при следующей американской администрации. На прошлой неделе он впервые с 2021 года поговорил с Трампом
Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: president.gov.ua)

Украина благодарна американскому президенту Джо Байдену за непоколебимую поддержку, тот предпринял «много сильных решений, которые запомнятся как смелые шаги», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем X он написал, что уважает «трудное, но сильное решение» Байдена выйти из президентской гонки в США. «Мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена. Он поддержал нашу страну в самый драматический момент в истории», — добавил украинский лидер и выразил надежду, что «дальнейшее сильное лидерство Америки» не даст Украине потерпеть поражение в конфликте с Россией. Российские власти осуждают военную помощь, которую Украине оказывают США и другие страны. Москва предостерегает от прямого вовлечения в конфликт.

Джо Байден вышел из президентской гонки. Главное
Политика
Джо Байден

Байден, который накануне объявил о прекращении борьбы за переизбрание, ранее не раз обещал помогать Украине столько, сколько потребуется. Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог гарантировать, что поддержка сохранится в случае победы на выборах республиканца Дональда Трампа, отметив, что каждая администрация самостоятельно определяет внешнеполитический курс государства.

Тем не менее Зеленский заявил, что его не пугает возможное возвращение Трампа в Белый дом, хотя сотрудничать с ним, по мнению украинского президента, будет непросто: «Это будет тяжелая работа, но мы трудолюбивы». В минувшую пятницу политики впервые с 2021 года провели телефонный разговор. Трамп после него вновь заявил о желании посадить Москву и Киев за стол переговоров, а Зеленский сообщил, что договорился обсудить с ним урегулирование на личной встрече.

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Владимир Зеленский Джо Байден США Украина выборы президента США
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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