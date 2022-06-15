Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
«Роскосмос» обновит космическую программу и отдаст приоритет спутникам Технологии и медиа, 04:38
«Газпром нефть» попросила доработать налогообложение сервисных соглашений Политика, 04:23
На Украине погиб российский военный журналист Политика, 04:03
Блинкен заявил, что вопрос территориальных уступок должна решать Украина Политика, 03:41
Киев предложил США соглашение о поставках газа по ленд-лизу Политика, 03:24
«Коммерсантъ» узнал об отказе властей от идеи передачи доли «Ростелекома» Технологии и медиа, 03:18
Ретейлерам сняли ограничения на скупку торговых площадей ушедших компаний Бизнес, 03:00
Кадыров опроверг сообщения о вытеснении полка «Ахмат» из Северодонецка Политика, 02:47
Держателям карт «Мир» станет доступен «китайский» способ оплаты по QR Финансы, 02:38
Зеленский сообщил о «болезненных потерях» ВСУ за сутки боев Политика, 02:23
Дания и Канада урегулировали 50-летний территориальный спор Политика, 01:48
Костин рассказал, когда закроют сделку по присоединению «Открытия» к ВТБ Финансы, 01:43
Ушаков рассказал, чему Путин посвятит свою речь на ПМЭФ Политика, 01:24
Пентагон сообщил о поставках Киеву 108 гаубиц M777 и 220 тыс. боеприпасов Политика, 01:19

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

На Украине погиб российский военный журналист

В ходе специальной военной операции на Украине погиб военный журналист Сергей Постнов. Об этом сообщил Совет ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел (ОВД).

«С 13 на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии», — говорится в сообщении.

По данным организации ветеранов, с российскими военными он принимал участие в «освобождении» города Гостомель, а также нескольких городов и населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики.

Корреспондент RT сообщил об обстреле журналистов Reuters в Северодонецке
Общество
Фото:Александр Река / ТАСС

Сергей Постнов работал корреспондентом, а позже редактором окружной газеты «Зоркий часовой», а также в редактором в журнале «На боевом посту». Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова.

В середине марта на Украине погиб американский журналист Брент Рено, редакция Time сообщила, что он работал над проектом журнала о кризисе беженцев. 

23 марта во время обстрела в Киеве погибла журналистка The Insider (признан Минюстом иноагентом) Оксана Баулина. Вместе с ней при ракетном обстреле погиб еще один человек, двое сопровождавших ее получили ранения. В конце апреля в украинской столице также во время обстрела погибла журналистка «Радио Свобода» (издание внесено в реестр СМИ-иноагентов) Вера Гирич.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Бухгалтерия: какие документы распечатывать, а на какие не тратить бумагу
Инструкции
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции
Pro
Как вернуть долг в период моратория на банкротство
Инструкции
Pro
Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает
Статьи
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции

30 мая стало известно о гибели французского журналиста. Глава луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram опубликовал пресс-карту Леклерк-Имхоффа, которую выдал BFMTV. По словам Гайдая, журналист был смертельно ранен в шею. Позднее власти Франции также подтвердили информацию о гибели журналиста.

Теги
журналист Военная операция на Украине

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Суд заочно арестовал журналиста Майкла Наки по делу о фейках об армии
Политика
СК завел дело о покушении на российского журналиста в ЛНР
Политика
Антонов заявил о попытках вербовки спецслужбами США журналистов из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter