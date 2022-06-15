На Украине погиб российский военный журналист

В ходе специальной военной операции на Украине погиб военный журналист Сергей Постнов. Об этом сообщил Совет ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел (ОВД).

«С 13 на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии», — говорится в сообщении.

По данным организации ветеранов, с российскими военными он принимал участие в «освобождении» города Гостомель, а также нескольких городов и населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики.

Сергей Постнов работал корреспондентом, а позже редактором окружной газеты «Зоркий часовой», а также в редактором в журнале «На боевом посту». Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова.

В середине марта на Украине погиб американский журналист Брент Рено, редакция Time сообщила, что он работал над проектом журнала о кризисе беженцев.

23 марта во время обстрела в Киеве погибла журналистка The Insider (признан Минюстом иноагентом) Оксана Баулина. Вместе с ней при ракетном обстреле погиб еще один человек, двое сопровождавших ее получили ранения. В конце апреля в украинской столице также во время обстрела погибла журналистка «Радио Свобода» (издание внесено в реестр СМИ-иноагентов) Вера Гирич.

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30 мая стало известно о гибели французского журналиста. Глава луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram опубликовал пресс-карту Леклерк-Имхоффа, которую выдал BFMTV. По словам Гайдая, журналист был смертельно ранен в шею. Позднее власти Франции также подтвердили информацию о гибели журналиста.