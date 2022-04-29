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Военная операция на Украине ,  
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На Украине погибла журналистка «Радио Свободы»

В столице Украины погибла журналистка «Радио Свободы» Вера Гирич *
Вера Гирич
Вера Гирич (Фото: Vira Hyrych / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

В Киеве во время обстрела погибла Вера Гирич, журналистка и продюсер местного бюро «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Об этом сообщается на сайте издания.

Гирич работала в редакции «Радио Свобода» с февраля 2018 года, до этого она работала на украинских телеканалах.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине с целью «демилитаризации» и «денацификации» соседней страны. Минобороны России сообщало, что наносит удары только по военным объектам.

Утром 29 апреля ведомство сообщило, что российские военные уничтожили производственные корпуса завода «Артем» в Киеве «высокоточным оружием большой дальности». Согласно данным украинского онлайн-сервиса проверки компаний YouControl, государственная акционерная холдинговая компания «Артем» принадлежит госконцерну «Укроборонпром» и специализируется на производстве оружия и боеприпасов, а также воздушных и космических летательных аппаратов.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В середине марта на Украине погиб американский журналист Брент Рено, редакция Time сообщила, что он работал над проектом журнала о кризисе беженцев. Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщал, что журналист умер в городе Ирпень под Киевом, а другой журналист, который работал с Рено, получил ранения. В тот же день американский телеканал Fox сообщал о ранении своего журналиста Бенджамина Холла, который освещал события на Украине. Инцидент произошел в районе Киева.

23 марта во время обстрела в Киеве погибла журналистка The Insider (признан иноагентом) Оксана Баулина. Вместе с ней при ракетном обстреле погиб еще один человек, двое ее сопровождавших госпитализированы, сообщило издание.

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Военную спецоперацию на Украине Россия начала 24 февраля. В конце марта в Минобороны заявили о выполнении задачи на киевском и черниговском направлениях и начале перегруппировки войск. Целями первого этапа спецоперации ведомство назвало стремление «заставить противника сконцентрировать свои силы» для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев, и не позволить Вооруженным силам Украины использовать ресурсы на донбасском направлении.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Украина Киев «Радио Свобода»
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