Bild сообщил о ранении своего корреспондента на Украине

Корреспондент немецкой газеты Bild Бьерн Штритцель, освещающий украинский конфликт, получил осколочное ранение на Украине. Об этом он сообщил в материале, опубликованном на сайте газеты.

Журналист рассказал, что был ранен при взрыве в окрестностях города Дружковка в Донецкой народной республике (ДНР), где вместе с коллегами снимал репортаж. Взрыв, по его словам, произошел около 19:00 2 января по местному времени (совпадает с мск). В доме, где находились журналисты издания, выбило дверь и окна.

Город Дружковка находится в Краматорском районе Донецкой народной республики в 60 км к северо-западу от Донецка.

Корреспонденты сидели перед одним из окон, когда произошел взрыв. Один из осколков стекла попал Штритцелю в лоб. В Twitter он рассказал, что ел в этот момент.

Вместе со Шпритцелем в доме находился еще один журналист Bild Дмитрий Загребельный. Получил ли он травмы, в материале на сайте газеты не уточняется. Корреспонденты отметили, что чувствуют себя хорошо.

Журналисты российских и иностранных изданий регулярно попадают под обстрелы в зоне боевых действий. В июне корреспондент RT Игорь Жданов сообщил, что его коллеги и сотрудники агентства Reuters попали под огонь на въезде в Северодонецк. «Один из снарядов прилетел точно в автомобиль сопровождения в 5–10 м перед нами, в котором в том числе ехала съемочная группа Reuters из двух человек», — рассказывал он. Водитель, по словам Жданова, погиб, а журналистов доставили в госпиталь. Съемочная группа RT при этом не пострадала.

В конце мая в Донбассе погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф, который работал на телеканале BFMTV. О его смерти сообщил глава луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, который в качестве подтверждения опубликовал пресс-карту журналиста. По словам Гайдая, Леклерк-Имхофф получил ранение в шею. Позднее смерть журналиста подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он сообщил, что Леклерк-Имхофф находился в эвакуационном автобусе с мирными жителями, который попал под обстрел.