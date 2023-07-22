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США передадут Украине бронемашины и снаряды на $400 млн

Reuters: США объявят о новом пакете помощи Украине на $400 млн с артиллерией и Stryker
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ получат снаряды для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, оборудование для разминирования, а также бронетранспортеры Stryker. Это станет уже 43-м пакетом военной поддержки со стороны США с начала полномасштабных боев
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму до $400 млн, об этом будет объявлено во вторник, 25 июля, пишет Reuters со ссылкой на трех источников среди американских чиновников. Также об этом ранее писал телеканал CNN со ссылкой на источники.

Украинская армия получит несколько бронетранспортеров Stryker, боеприпасы для ЗРК NASAMS и HIMARS, оборудование для разминирования, противотанковые установки Javelin и TOW, а также снаряды для систем Stinger и Patriot. Кассетные боеприпасы в рамках этого пакета помощи переданы не будут, однако его состав окончательно не утвержден и может измениться.

Этот пакет поддержки станет 43-м, который одобрили США для передачи Украине после начала российской военной операции. Их общая сумма превышает $41 млрд.

Предыдущий пакет помощи США анонсировали на этой неделе — 19 июля. В него включили четыре зенитных комплекса NASAMS и ракеты для них, артиллерийские снаряды, различные автомобили, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade и другие средства на $1,3 млрд.

Российские власти критикуют поставки западного оружия в распоряжение Украины. Москва настаивает, что этот процесс, тем не менее, не окажется влияния на достижение поставленных целей.

США передадут Украине бронемашины и снаряды на $400 млн
США передадут Украине бронемашины и снаряды на $400 млн

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