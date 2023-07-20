Песков: Кремль обратил внимание на заявления Польши о переброске военных к Белоруссии

Кремль ответил на заявления Польши о переброске военных к Белоруссии

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Враждебное отношение к России и Белоруссии — это «повод для повышенного внимания», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на заявления Польши о переброске дополнительных военных к восточной границе НАТО рядом с Белоруссией.

«Безусловно, это вызывает обеспокоенность. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания», — заявил Песков, передает корреспондент РБК.

О том, что Польша начала укреплять восточную границу после сообщений о «переезде» ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, сообщало Генеральное командование страны в начале июля. «Мы укрепляем свое присутствие в Восточной Польше. 1 тыс. солдат и почти 200 единиц техники из 12-й и 17-й механизированных бригад переместятся на восток Польши», — говорилось в сообщении военных.

Их планировалось перебросить в Подляшье — регион рядом с границей с Белоруссией.

20 июля Минск объявил, что в стране начались тренировки ЧВК «Вагнер» и военных из Белоруссии.