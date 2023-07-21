Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Польши на Украину

Сергей Нарышкин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручил главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.

На заседании Совета безопасности Нарышкин заявил, что «у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы вести контроль на западных территориях Украины, в западных областях, путем размещения там своих войск». По его словам, такой шаг планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности — Люблинского треугольника.

Путин в ответ заявил, что Польша рассчитывает сформировать коалицию «под зонтиком НАТО», «оторвать кусок пожирнее» на Украине и присоединить Закарпатье. «Сергей Евгеньевич, надеюсь, что ваша служба, так же, как и другие наши специальные службы, будут внимательно следить за развитием событий», — сказал Путин.