США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost

Помимо беспилотников Украина получит от США четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тыс. артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобили

Фото: Sarah Pysher / U.S. Marine Corps

США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $270 млн, со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби сообщил Reuters.

«Министерство обороны сегодня объявит о том, что они предоставляют Украине до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost», — сказал Кирби.

Из всей суммы $100 млн будет выделено на беспилотники, отметили в Пентагоне. Остальная часть пакета военной помощи оценивается в $175 млн. В пакет военной помощи, как ожидается, войдут четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тыс. артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.

В начале июня Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине пяти РСЗО HIMARS. В офисе президента Украины заверяли, что не планируют использовать это оружие для ударов по объектам в России. 23 июня украинский министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии комплексов в страну. Два дня спустя главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вооружение уже применяют в Донбассе.

Минобороны России, в свою очередь, отчитывалось об уничтожении двух установок и складов с боеприпасами для них. Власти ЛНР и подконтрольной России Херсонской области сообщали об ударах по своим территориям из HIMARS с украинской стороны.