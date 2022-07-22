ТАСС узнал о применении новейшего беспилотника «Ласточка» на Украине

Российские вооруженные силы применили на Украине новейшие ударные дроны из состава комплекса «Ласточка», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российские ударные беспилотники из состава комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что «Ласточки» применяли осколочные и кумулятивные боеприпасы. Где и как были использованы беспилотники, источник не указал. ТАСС отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

По словам собеседника агентства, «Ласточки» — это легкие ударные беспилотные аппараты, которые могут «сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха». Впервые, как указывает ТАСС, российские военные применили эти дроны в ходе основного эпизода учений «Запад-2021» в сентябре прошлого года.

Ранее госагентства уже сообщали о применении Россией самого современного оружия во время спецоперации. В частности, источники ТАСС говорили, что в ходе боевых действий российская армия впервые использовала самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак» и электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотниками «Ступор», а собеседники «РИА Новости» указывали, что Россия применяет новые высокоточные многоцелевые авиаракеты «305», удары ими наносятся с вертолетов Ми-28НМ.