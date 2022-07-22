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Подоляк сообщил, что Москва и Киев подпишут зерновую сделку отдельно

Подписания прямого договора по зерну между Россией и Украиной не будет, сообщил Подоляк. По его словам, проверки судов будут проводиться в водах Турции
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Украина не будет подписывать зерновую сделку с Россией, Москва и Киев заключат ее с Турцией и ООН по отдельности, сообщил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей России в наших портах. В случае провокаций — немедленный военный ответ», — сообщил он еще одно условие будущего соглашения.

А проверкой судов займутся «общие группы». Она будет проводиться «в случае возникновения такой потребности» в турецких водах.

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