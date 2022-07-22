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NYT узнала о согласии Киева частично разминировать порты

NYT: Украина согласилась частично разминировать свои порты в рамках соглашения по зерну
Соглашение по экспорту зерна подразумевает, что из украинских портов в Черном море уберут часть минных заграждений. Как сообщали в Киеве, вывозить его будут через порты Одесса, Южный и Черноморск
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украина в рамках соглашения по вывозу застрявшего на территории страны зерна согласилась частично разминировать свои порты в Черном море, сообщает The New York Times со ссылкой на три источника.

Из портов уберут часть минных заграждений. По словам собеседников, сделка подразумевает, что украинский флот и береговая охрана обеспечат проход судов с зерном до международных вод. Управление кораблями примут иностранные экипажи, которые должны будут довести суда до Стамбула.

В городе будет создан координационный центр, а представители Турции обеспечат проверку судов, «чтобы гарантировать России», что на них не перевозят оружие.

Украина и западные страны обвиняют Россию в препятствовании вывозу зерна, миллионы тонн которого с начала российской военной операции скопились на украинской территории. По разным оценкам, это от 5 до 25 млн тонн. Москва отвергает обвинения, утверждая, что поставки невозможны по вине Киева, который заминировал порты.

В Киеве сообщили, что украинское зерно будут вывозить из трех портов
Политика
Фото:AP

В начале июня советник по морской безопасности Международной морской организации (ИМО) Питер Адамс говорил, что на разминирование ключевых украинских портов, чтобы сделать их безопасными для судоходства, могут уйти месяцы. В конце мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что генсек организации Антониу Гутерриш обсуждает разминирование портов с Россией, Украиной и Турцией, которая выступает посредником.

13 июля в Стамбуле прошла встреча российской и украинской делегаций по вывозу зерна, в ней участвовали Турция и ООН. Как заявили в Анкаре, стороны договорились создать координационный центр в Стамбуле, где будут находиться их представители. Также Москва и Киев согласовали технические вопросы, такие как совместный контроль на выходах из портов и в пунктах прибытия. В пресс-службе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что соглашение об экспорте зерна будет подписано в пятницу, 22 июля.

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По словам члена украинской делегации на переговорах с Россией Рустема Умерова, зерно будут вывозить из трех портов: Одессы, Южного и Черноморска. Впоследствии их число может вырасти, допустил он. За правилами безопасности перевозок будет следить мониторинговая группа под эгидой ООН, российские суда в акваторию Украины пускать не планируется.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина порты зерно Военная операция на Украине Черное море
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