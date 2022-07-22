Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, где пройдет подписание соглашения по вывозу украинского зерна, сообщило Минобороны, передает ТАСС.

Кроме того, состоится двусторонняя встреча Шойгу и его турецкого коллеги Хулуси Акара.

О том, что Шойгу отправился в Турцию на подписание документа, ранее сообщили в Кремле. От Украины в церемонии будет участвовать министр инфраструктуры Александр Кубраков. Как сообщает «Страна.ua», он также прилетел в Стамбул.

В подписании будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Церемония запланирована на 16:30, она пройдет во дворце Долмабахче, где в конце марта состоялись переговоры делегаций России и Украины по мирному соглашению.

На прошлой неделе прошли четырехсторонние переговоры по зерну. На них российская сторона внесла свои предложения, они были в основном поддержаны. Минобороны Турции сообщило, что на переговорах стороны договорились о создании координационного центра по зерну в Стамбуле.