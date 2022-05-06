Глава Приднестровья выразил уверенность в признании региона мирным путем
Приднестровская молдавская республика должна быть признана только мирным путем, заявил ее глава Вадим Красносельский в Telegram.
«Сколько раз я задавал вопрос: что предпочтительнее для людей — признание через войну и кровопролитие или жизнь в мирном, успешно развивающемся, но не признанном мировым сообществом государстве? Ответ очевиден. Приднестровье должно быть и будет признано — но мирным путем, за столом переговоров, в диалоге», — написал он.
Красносельский отметил, что вооруженный конфликт никому не нужен. Жители Приднестровья «знают, что такое война, и ценят мир».
Глава ПМР, обращаясь к зарубежным журналистам, призвал не нагнетать обстановку и не нагонять панику.
В конце апреля в Приднестровье было атаковано несколько объектов, в том числе штаб-квартира Министерства госбезопасности республики. В ПМР объявили красный уровень террористической угрозы.
Власти заявили, что неизвестные, обстрелявшие штаб-квартиру ведомства, прибыли с украинской территории и потом вернулись назад. МВД также сообщало о стрельбе с территории Украины по селу Колбасна, где находится один из крупнейших в Европе складов боеприпасов, а также об обнаружении дронов, запущенных из соседней страны.
Президент Молдавии Майя Санду сделала заявление, что за войну выступают силы в самой в непризнанной республике.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, к попытке дестабилизации обстановки в ПМР причастны российские спецслужбы. Советник украинского лидера Алексей Арестович заявил о готовности ввести войска в соседнюю республику, если об этом попросят молдавские власти. Кишинев отказался. Бюро по реинтеграции Молдавии сообщило, что решение проблемы Приднестровья возможно исключительно политическим и мирным путем через переговоры.
В российском МИДе расценили атаки в Приднестровье как теракты и осудили попытки вовлечь республику в конфликт на Украине.