Шойгу прилетит в Стамбул подписывать договоренности по зерну

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ)

Министр обороны России Сергей Шойгу направляется в Стамбул для подписания соглашений по вывозу украинского зерна, передает Reuters со ссылкой на три источника. ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал Haberturk пишет, что министр уже прибыл в Турцию.

Как передает TRT, подписание состоится во дворце Долмабахче в 16:30 (совпадает с мск). От Украины в Стамбул летит глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

В церемонии помимо представителей России и Украины будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Источник ТАСС, близкий к ходу переговоров, заявил, что организовывать военное сопровождение для перевозящих зерно судов не планируется.

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