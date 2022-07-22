Япония допустила влияние операции на Украине на Индо-Тихоокеанский регион

В Минобороны страны заявили, что последствия операции на Украине «потрясли основы» международного порядка в Европе и Азии. Там предположили, что в результате военных действий национальная мощь России может снизиться

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Япония обеспокоена возможностью того, что последствия проведения российской операции на Украине распространятся на Индо-Тихоокеанский регион, говорится в новом варианте Белой книги обороны Японии, которую выпустило Минобороны страны.

В ней говорится, что Токио считает операцию «серьезным нарушением международного права, которое запрещает применение силы». «Есть опасения, что эффекты от такого одностороннего изменения статуса кво с помощью силы могут распространиться на Индо-Тихоокеанский регион», — говорится в документе.

Белая книга — доклад Министерства обороны Японии, в котором оно дает свое видение текущей обстановки с точки зрения безопасности и угроз для страны. Также в Белой книге содержатся сведения о силах обороны Японии, принципах и способах обеспечения ее безопасности

Минобороны также подчеркивает, что действия России на Украине «потрясли самые основы всего международного порядка не только в Европе, но и в Азии».

«Не исключено, что национальная мощь России в среднесрочной и долгосрочной перспективе может снизиться, и военный баланс в регионе, а также ее военное сотрудничество с Китаем могут измениться, — предположили в Минобороны. —

Кроме того, поскольку международная ситуация также может быть затронута, включая стратегическое соперничество между США и Китаем, а также последствия в Азии, необходимо внимательно следить за сопутствующими тенденциями».

В число вызывающих беспокойство факторов в Индо-Тихоокеанском регионе Япония также включила действия Китая. По мнению Токио, Пекин пытается к середине XXI века создать «военные силы мирового класса». В Белой книге говорится, что КНР более 30 лет наращивала военный бюджет, а также развивала военную мощь «в качественном и количественном отношении с упором на ядерные, ракетные, военно-морские и военно-воздушные силы».

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Беспокоит Токио и сотрудничество России и Китая: «В октябре 2021 года китайские и русские военные корабли совместно обошли вокруг Японии. Эти действия, казалось, совершались для демонстрации силы против Японии».

Токио осудил действия Москвы после того, как Россия начала операцию на Украине. Страна оказывает помощь Киеву, в том числе поставляя необходимое в боевых действиях оборудование, выделяя финансовую помощь на гуманитарные нужды. Кроме того, Япония ввела множество санкционных пакетов против России и пообещала склонять нейтральные страны к тому, чтобы последовать ее примеру.