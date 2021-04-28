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Высылки дипломатов ,  
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Лавров допустил пересмотр списка «недружественных стран»

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Список недружественных стран может быть со временем пересмотрен. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«Это не мертвая бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем», — пояснил министр.

По словам Лаврова, Москва не станет огульно заносить в этот список любую страну — такие решения будут приниматься на основе глубокого анализа ситуации и выявления возможностей вести дело со страной альтернативным способом.

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Министр напомнил, что подготовкой списка занимается правительство по поручению президента. В работе помимо МИД России участвуют и другие «соответствующие» ведомства.

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, который ограничивает возможность принимать сотрудников на работу в диппредставительства недружественных стран.

Лавров отметил, что перечень таких государств правительство предоставит в ближайшее время. Официальный представитель МИДа Мария Захарова анонсировала, что в список будут включены США.

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Вашингтон 15 апреля ввел новые антироссийские санкции, которые предусматривают высылку десяти российских дипломатов и другие ограничения. Польша поддержала санкции США и объявила трех российских дипломатов персонами нон грата.

Позднее Чехия приняла решение выслать 18 сотрудников российской дипломатической миссии в связи с подозрением, что российские спецслужбы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В ответ МИД России объявил о высылке 20 чешских дипломатов. После этого Чехия потребовала отъезда 63 российских дипломатов.

В знак солидарности с Прагой о высылке сотрудников российских дипмиссий сообщили Словакия и прибалтийские страны Эстония, Латвия и Литва.

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