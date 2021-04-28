Лавров допустил пересмотр списка «недружественных стран»

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Список недружественных стран может быть со временем пересмотрен. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«Это не мертвая бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем», — пояснил министр.

По словам Лаврова, Москва не станет огульно заносить в этот список любую страну — такие решения будут приниматься на основе глубокого анализа ситуации и выявления возможностей вести дело со страной альтернативным способом.

Министр напомнил, что подготовкой списка занимается правительство по поручению президента. В работе помимо МИД России участвуют и другие «соответствующие» ведомства.