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Глава MI6 заявил о высылке из Европы «половины российских шпионов»

Из стран Европы с начала военной операции на Украине выслали около 400 сотрудников российских разведслужб, которые действовали под дипломатическим прикрытием, утверждает глава MI6
Ричард Мур
Ричард Мур (Фото: Matt Dunham / AP)

С начала российской военной операции из Европы выслали около 400 российских дипломатических сотрудников, которые, по словам главы Службы внешней разведки Великобритании (MI6) Ричарда Мура, работали в разведке, сообщает The Guardian.

«По всей Европе выслали примерно половину — по последним подсчетам, более 400 сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием», — сказал он. По словам Мура, это наполовину сократило способность России «заниматься шпионажем» в регионе.

Выступая на конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо), Мур заявил, что с конца февраля западные спецслужбы предприняли «достаточно согласованные» усилия по разоблачению российских разведчиков.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Со слов Мура, в последние месяцы также были разоблачены и арестованы несколько российских шпионов, которые действовали под прикрытием и выдавали себя за гражданских лиц, передает CNN.

В связи с военной российской операцией страны Европы выслали сотни российских дипломатов. В их числе — Польша, Нидерланды, Бельгия, Словакия, Франция, Италия, Германия, страны Балтии, Греция, Норвегия, Люксембург и другие. В июне объявить персонами нон грата 70 сотрудников российского посольства решила Болгария. По утверждению премьер-министра Кирилла Петкова, большая часть дипломатов работала на спецслужбы, а их дипломатическая работа была прикрытием.

Российское посольство посчитало действия Болгарии «беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом» и заявило, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией. Российский МИД счел невозможной работу дипмиссии и пригрозил ответными действиями. Российские власти ранее отвергали обвинения в шпионаже по отношению к дипломатам и называли их безосновательными.

В конце июня Федеральная разведывательная служба (NDB) Швейцарии предупредила о «растущей угрозе со стороны российских шпионов», особенно в киберпространстве, на фоне боевых действий на Украине. «Нам известно, что несколько десятков офицеров разведки работают в дипломатических и консульских представительствах России в Женеве», — заявил руководитель ведомства Кристиан Дусси.

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