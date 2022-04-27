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Общество ,  
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В Польше задержали подозреваемых в шпионаже россиянина и белоруса

По данным прокуратуры, они собирали информацию о военных объектах на территории Польши, их расположении и оснащении. Им грозит 10 лет лишения свободы
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

В Белостоке на северо-востоке Польши задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже в пользу иностранной разведки, сообщает портал tvp.info со ссылкой на окружную прокуратуру Варшавы.

Их задержала 21–22 апреля военная полиция. «Они были вовлечены в шпионскую активность в интересах разведки России. Оба подозреваемых много лет жили в Польше», — сказала представитель прокуратуры Александра Скшинярж. По ее словам, они собирали информацию о военных объектах, их расположении, оснащении, а также о воинских частях союзников.

«Русский и белорус, действуя в интересах российской разведки против Польши, осуществляли деятельность, направленную на изучение функционирования Вооруженных сил Польши», — сказал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб.

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Россиянину и белорусу уже предъявили обвинения, их арестовали. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

РБК обратился за комментариями в посольства России и Белоруссии в Польше.

В середине апреля в Польше задержали еще одного россиянина, который, по данным прокуратуры, собирал информацию о воинских частях на ее территории. Пресс-секретарь министра-координатора секретных служб Станислав Жарин уточнил, что он «получал информацию о боеготовности Вооруженных сил Польши и войск НАТО по запросу российских спецслужб».

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Юлия Выродова Юлия Выродова
При участии
Екатерина Костина
Польша россияне Белоруссия шпионаж задержание
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