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Высылки дипломатов ,  
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Посольство предупредило о последствиях высылки дипломатов из Болгарии

В случае если Болгария не отменит решение о высылке дипломатов, перед Россией встанет вопрос о закрытии посольства, говорится в заявлении российского представительства
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Решение болгарских властей о высылке из страны 70 сотрудников российского посольства приведет к чрезвычайно тяжелым последствиям для отношений двух стран, говорится в заявлении российского диппредставительства.

Объявление персонами нон грата и неприемлемыми лицами 70 сотрудников российских дипломатических учреждений в Болгарии является «беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом», отмечается в сообщении.

«Российская сторона полностью отвергает эти обвинения», — приводит заявление посольства ТАСС.

В случае отказа Софии отозвать ноту о высылке перед российскими властями встанет вопрос о закрытии посольства. «В таком случае ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для отношений между Российской Федерацией и Республикой Болгария полностью ляжет на болгарскую сторону», — говорится в заявлении.

Премьер Болгарии объяснил решение о высылке 70 российских дипломатов
Политика
Кирилл Петков

О решении властей Болгарии выслать 70 российских дипломатов 28 июня сообщило агентство БНР со ссылкой на исполняющего обязанности премьера страны Кирилла Петкова. В российском посольстве сообщили, что речь идет о дипломатах, в том числе советнике — посланнике России Филиппе Воскресенском, и техническом персонале.

Решение о высылке Петков объяснил тем, что большинство из дипломатов работали, по его словам, на спецслужбы под прикрытием. Он также сообщил, что самолет с российскими дипломатами должен вылететь из страны 3 июля.

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Саммари

Власти Болгарии не первый раз в этом году объявляют о высылке российских дипломатов. 2 марта персонами нон грата объявили двух дипломатов из-за того, что они якобы занимались «разведкой». 18 марта болгарские власти решили выслать еще десять дипломатов, а в начале апреля — первого секретаря посольства России, против которого в Болгарии возбудили дело о шпионаже.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Болгария высылка дипломатов

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