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Мишустин выделил более 6 млрд руб. на развитие инфраструктуры в регионах

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 6 млрд руб. на обустройство инфраструктуры в 20 регионах. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства.

«Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и школ», — уточнили в кабмине. Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья.

В перечень субсидируемых регионов вошли Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»


Глава правительства также поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства проконтролировать целевое расходование средств и подготовить доклад об их освоении до февраля 2021 года.

Ранее Союз потребителей России обратился в Минстрой с инициативой установить специальный ГОСТ, в котором будет утвержден метод оценки сроков службы зданий, а также обязать застройщиков высчитывать срок службы жилых домов. Председатель союза Петр Шелищ считает, что подобный шаг необходим, так как люди, взявшие ипотеку на 20 лет, рискуют в пенсионном возрасте остаться без своего жилья.

17 июля Минстрой заявил, что меры господдержки строительной отрасли, предпринимаемые в связи с пандемией коронавируса, позволили избежать резкого снижения объемов ввода жилья в эксплуатацию. В ведомстве отметили, что значимой оказалась поддержка системообразующих строительных предприятий. Также жилищный рынок поддержала программа субсидирования ипотеки под 6,5%.

Теги: Михаил Мишустин, Минстрой, жкх
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