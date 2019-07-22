Лукашенко предложил ЕС «сказать Б» в отношении ситуации на Украине

Президент Белоруссии призвал Европейский союз «как можно быстрее устранить» эту «головную боль», оказав поддержку Киеву

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Украина нуждается в поддержке со стороны Европейского союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с представителем ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, сообщает агентство «БелТА».

«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ, и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ этого не заслужил (…) Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине», — сказал Лукашенко.

Белоруссия, Украина и Европейский союз «живут в одном регионе», пояснил он. «Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить», — продолжил президент Белоруссии, говоря о соседней стране.

Лукашенко считает, что за происходящее на Украине ответственен Европейский союз: Киев решил ориентироваться на Европу, а не на Белоруссию или Россию. «Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу», — сказал Лукашенко.