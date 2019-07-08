Лукашенко поддержал предложение Зеленского провести встречу шести стран

В пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко заявили, что президент республики «абсолютно поддерживает» предложения украинского президента Владимира Зеленского о проведении в Минске переговоров шести стран. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Позиция неизменна — и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», — говорится в сообщении. В Минске «всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров», отмечается в заявлении.

Ранее 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Владимиру Путину обсудить, «чей Крым и кого нет в Донбассе» на встрече с участием американского лидера Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.