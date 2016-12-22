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Лукашенко признал невозможность урегулирования в Донбассе без США
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Лукашенко признал невозможность урегулирования в Донбассе без США
Политика, 17:38
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Лукашенко признал невозможность урегулирования в Донбассе без США
Без США найти выход из кризиса в Донбассе невозможно, заявил Лукашенко. Одновременно он сообщил о готовности Минска «сопровождать выборы на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины»
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Добиться завершения конфликта на востоке Украины без участия США невозможно, заявил белорусский президент на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске. Одновременно Александр Лукашенко подтвердил готовность Белоруссии принять более активное участие в урегулировании в Донбассе, передает «БелТА».

Президент Белоруссии подчеркнул, что решение украинского конфликта остается «ключевым вопросом безопасности в Европе». «Без его урегулирования мир на континенте будет оставаться под угрозой», — сказал Лукашенко.

В этих условиях, отметил белорусский лидер, растет запрос на новый формат международного переговорного процесса. Лукашенко напомнил, что ранее Минск уже предлагал запустить новый хельсинкский процесс по аналогии с переговорами в Хельсинки в 1975 году, которые привели к созданию ОБСЕ. В контексте ситуации в Донбассе Лукашенко отметил безрезультатность уже имеющихся форматов переговоров. «На данный момент мы вынуждены констатировать, что с задачей прекратить противоборство на юго-востоке Украины никто не справляется — ни «нормандская четверка», ни контактная группа, ни специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, ни формат Волкер — Сурков», — цитирует «РИА Новости» слова Лукашенко.

Одновременно он признал, что любые переговоры должны проходить с участием Вашингтона. «Давайте будем честны: если нам не удастся привлечь за этот стол США, вряд ли мы достигнем цели», — заявил Лукашенко.

Минск готов взять на себя часть ответственности за урегулирование в регионе, подчеркнул белорусский лидер. «Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», — сказал он.

Заявление Лукашенко — сигнал условному Западу о том, что Белоруссия готова к любому политическому сотрудничеству, сказал РБК депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бриг.

По его мнению, слова белорусского лидера не имеют никакого отношения к реальности. «Похоже, имеет место быть некое позиционирование Беларуси как самостоятельного субъекта. Что никто и не оспаривает, — отметил Бриг. — Все это напоминает маятниковые движения Януковича в конце своей политической карьеры, приведшие Украину к краху государственности».

Ранее 31 октября Лукашенко провел встречу с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом. В ходе встречи белорусский лидер заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с США. «Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся и в Беларуси что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним», — заявил Лукашенко на встрече.

Авторы: Георгий Тадтаев, Валерий Романов.
Теги: Александр Лукашенко , Донбасс
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