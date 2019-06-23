В Иране казнили сотрудника оборонной сферы за шпионаж в пользу ЦРУ

В Иране казнили сотрудника оборонной сферы за шпионаж в пользу ЦРУ

В Иране казнили бывшего подрядчика Минобороны Джалала Хаджизавара, сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление судебной организации вооруженных сил страны. Его обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ и правительства США.

Хаджизвавара казнили в тюрьме в городе Карадж к западу от Тегерана. Его бывшую супругу обвинили в соучастии в шпионской деятельности и приговорили к 15 годам лишения свободы.

Когда именно был арестован бывший подрядчик Минобороны, не уточняется, но агентство отмечает, что его контракт с ведомством был расторгнут в 2010 году. В доме Хаджизавара нашли документы и шпионское оборудование.

Как передает Al Jazeera со ссылкой на иранские СМИ, в ходе расследования военной прокуратуры подозреваемый «прямо признался в шпионаже в пользу ЦРУ» в обмен на деньги.