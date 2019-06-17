Иран заявил об аресте агентов ЦРУ в нескольких странах

Об арестах американских агентов заявил представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана, по словам которого, властям удалось разоблачить созданную США сеть кибершпионажа

Фото: Victor J. Blue / Bloomberg

Власти Ирана заявили о раскрытии созданной США «крупной сети кибершпионажа», сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственную телерадиокомпанию «Голос Исламской Республики Иран» (IRIB). Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани пообещал, что вскоре спецслужбы Ирана обнародуют информацию об этой сети.

Шамхани отметил, что власти Ирана поделились информацией со спецслужбами стран-партнеров, вместе с которыми Тегеран создает международную контрразведывательную сеть для противодействия США. По словам чиновника, переданная союзникам информация привела к арестам агентов ЦРУ в нескольких странах мира и развалу разведывательной сети.

По словам Шамхани, Вашингтон пытается сломить волю противников, преувеличивая возможности своих спецслужб «в духе голливудских фильмов», однако в реальности те далеко не так велики.

18–20 июня Али Шамхани планирует принять участие в 10-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет по инициативе российского Совбеза в Уфе. В преддверии этого саммита заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов заявил, что в ходе встречи, в которой должен принять участие один из директоров аппарата Совета национальной безопасности США, планируется обсудить в том числе вопросы, связанные с угрозой гибридных войн, в том числе кибератаки.