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Выборы на Украине ,  
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Глава партии Зеленского назвал приоритеты в работе новой Рады
Глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков рассказал РБК, как партия хочет бороться с «кнопкодавством» в Раде и как планирует наказывать депутатов. Социологи до выборов предсказывали партии Зеленского победу на выборах в парламент
Дмитрий Разумков (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

Пропрезидентская партия «Слуга народа» в парламенте намерена принять законы о снятии депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента. Об этом в интервью корреспонденту РБК сообщил глава партии Дмитрий Разумков.

Ранее собеседники РБК, близкие к избирательному штабу партии, называли Разумкова главным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва.

«Наша задача сделать так, чтобы Рада была другой. Чтобы народные депутаты помимо того, что они говорят, начали работать на благо государства. В приоритетных законопроектах — снять депутатскую неприкосновенность, сделать возможным отзыв или досрочное прекращение полномочий народных депутатов, сделать наказуемым «кнопкодавство» (голосование за других депутатов. — РБК)», — сказал Разумков.

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По его словам, голосование за других депутатов должно быть наказуемым не только морально, но и уголовно. «Уголовную форму наказания надо обсуждать — или штраф, или реальные сроки. Это нужно обсуждать, но думаю, что это вполне реалистично», — сказал Разумков. По его словам, называемая в украинских СМИ сумма 80 тыс. грн (около $3,1 тыс.) штрафа за голосование за другого депутата весьма чувствительна для многих парламентариев.

Он заявил, что предотвратить голосование за другого депутата можно при голосовании с помощью сенсорных кнопок, которыми уже оборудованы депутатские места в парламенте, но которые за десять лет так и не заработали.

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Парламентские выборы на Украине. Что важно знать

Разумков отказался обсуждать, кто может стать вице-председателем Рады. Самого его однопартийцы прочат в председатели парламента, но от комментариев на эту тему политик также воздержался.

Разумков отказался комментировать и возможность получения какого-либо поста в парламенте председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. Но, оценивая его деятельность, отметил ее низкую эффективность. «Его Петр Порошенко назначал руководителем направления по обмену заложниками и военнопленными, и один крупный обмен произошел в декабре 2017 года, все остальное время он летал в Российскую Федерацию, но обменов не происходило. Эффективность такого сотрудничества была малозначимой», — полагает Разумков.

Внеочередные парламентские выборы на Украине состоялись 21 июля. Избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00. Согласно опросу соцслужбы «Рейтинг», проведенному перед выборами, за «Слугу народа» готовы проголосовать 49,5% респондентов, далее следуют партия Юрия Бойко и Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,5%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (7,7%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука.

225 мест в парламенте определятся по партийным спискам (для этого необходимо преодолеть барьер 5%), еще 199 кресел распределят по одномандатным округам.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Владимир Зеленский, Верховная рада
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