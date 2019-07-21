Глава партии Зеленского назвал приоритеты в работе новой Рады

Глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков рассказал РБК, как партия хочет бороться с «кнопкодавством» в Раде и как планирует наказывать депутатов. Социологи до выборов предсказывали партии Зеленского победу на выборах в парламент

Дмитрий Разумков (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

Пропрезидентская партия «Слуга народа» в парламенте намерена принять законы о снятии депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента. Об этом в интервью корреспонденту РБК сообщил глава партии Дмитрий Разумков.

Ранее собеседники РБК, близкие к избирательному штабу партии, называли Разумкова главным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва.

«Наша задача сделать так, чтобы Рада была другой. Чтобы народные депутаты помимо того, что они говорят, начали работать на благо государства. В приоритетных законопроектах — снять депутатскую неприкосновенность, сделать возможным отзыв или досрочное прекращение полномочий народных депутатов, сделать наказуемым «кнопкодавство» (голосование за других депутатов. — РБК)», — сказал Разумков.

По его словам, голосование за других депутатов должно быть наказуемым не только морально, но и уголовно. «Уголовную форму наказания надо обсуждать — или штраф, или реальные сроки. Это нужно обсуждать, но думаю, что это вполне реалистично», — сказал Разумков. По его словам, называемая в украинских СМИ сумма 80 тыс. грн (около $3,1 тыс.) штрафа за голосование за другого депутата весьма чувствительна для многих парламентариев.