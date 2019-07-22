Число проходящих в Раду партий сократилось до пяти

Число проходящих в Раду партий сократилось до пяти

«Слуга народа» продолжает лидировать с большим отрывом. Сторонники Медведчука побеждают в Донбассе

Фото: Стрингер / РИА Новости

После подсчета 24,5% бюллетеней лишь пять движений проходят в Верховную раду по партийным спискам. Как и предсказывали экзитполы, из числа лидеров выбыла Радикальная партия Олега Ляшко. Движение, которое было представлено в Раде предыдущего созыва, заручилось поддержкой 4,11% избирателей.

Лидером остается «Слуга народа», поддерживающая действующего президента Владимира Зеленского. За нее проголосовали 42,03%. Ее поддержали во всех регионах страны кроме Донецкой, Луганской и Львовской областей.

В Донбассе лидирует занимающая второе место «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ее поддержали 12,65% избирателей.

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» идет на третьем месте (8,64%). Следом за ней расположилась «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,33%), лидирующая во Львовской области.

Также в Раду, по предварительной информации, проходит партия «Голос», которая ранее не была представлена в парламенте. Ее поддержали 6,36%.

Меньше 4% набрали «Оппозиционный блок», националистическая «Свобода», «Украинская стратегия» премьер-министра Владимира Гройсмана, а также партия, названная по имени блогера Анатолия Шария.