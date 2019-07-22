Если пришедшая к власти команда начнет делать то, что обещала, некоторым из представителей прежней власти придется «просто уезжать из страны, если успеют до ареста», продолжает он и напоминает предвыборный лозунг Зеленского «Весна придет — сажать будем» и его обещания провести заблокированный Радой закон об импичменте, о снятии неприкосновенности с ее депутатов, а также провести широкую люстрацию (Зеленский предложил распространить действие соответствующего закона, запрещающего отдельным физическим лицам занимать должности в органах государственной власти сроком до десяти лет, на президента, депутатов, министров и других высших чиновников).

Кампания «Слуги народа» во многом копировала президентскую кампанию Зеленского. Партия бросила все силы на работу в интернете — технологи опирались на принцип «третий тур выборов президента», рассказывает собеседник РБК, близкий к предвыборному штабу президентской партии.

Продолжением успешной президентской кампании стали сатирические видеоролики, высмеивающие прежнюю политическую систему. Например, студия «Квартал 95» выпустила ролик с персонажем из сериала «Слуга народа», коррумпированным премьером Украины Юрием Чуйко, который баллотируется в Раду. Недовольство украинскими политиками, накопленное за 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, сделало свое дело — народ хочет радикальных перемен, объясняет украинский политолог Сергей Гайдай: «И для этого теперь не нужно идти на Майдан и митинги — надо идти на избирательные участки».

По сути главным агитатором партии стал сам Зеленский, теперь уже в роли вступившего в права президента Василия Голобородько — главного героя сделавшего его известным сериала. «Зеленский записал видеообращение с призывом к люстрации, продолжил общаться с украинцами через YouTube», — перечисляет успешные решения штаба собеседник, близкий к управлению кампанией.

С первого тура президентских выборов рейтинг «Слуги народа» неизменно рос (в марте он достигал 20%), незначительно опустившись только на пару недель в начале июня, отмечает директор украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

В конце мая Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске парламента — и социологи зафиксировали резкий рост рейтинга «Слуги народа» до 47–48%. Когда он приступил к выполнению обязанностей президента и на какое-то время исчез из поля зрения избирателей, рейтинг его партии пошел вниз и опустился к концу июня до 42%. Но в начале июля, напоминает Антипович, Зеленский и «Слуга народа» активно включились в предвыборную кампанию: президент стал ездить по регионам, где занялся «наведением порядка с чиновниками» в стиле Александра Лукашенко, причем в довольно жесткой и порой даже неинтеллигентной манере. Это понравилось избирателю — и рейтинг «Слуги народа» начал вновь расти, достигнув 49,5% к концу кампании, говорит социолог.

В депутаты через тест и лифт

Чтобы привести в парламент более или менее знакомых и понятных себе людей, Зеленский пытался в крайне сжатые сроки добиться отмены смешанной системы выборов. Но прежний состав Рады в очередной раз саботировал его инициативы, и добиться избирательной реформы ему не удалось. Поэтому выборы прошли по прежней смешанной системе: половина парламентариев избиралась по партийным спискам, половина — через одномандатные округа без обязательной привязки к конкретной партии.

Фото: РБК

Большой проблемой для созданной с нуля партии с названием из сериала стал поиск кандидатов. За два месяца нужно было найти людей в регионах без политического бэкграунда и организовать им кампанию. За каждого кандидата партия внесла регистрационный взнос — 41 тыс. грн (около 100 тыс. руб.). Финансирование своей кампании должны были обеспечить сами кандидаты.

По словам Корниенко, желающие стать кандидатами от «Слуги народа» не должны были иметь депутатского опыта (население настолько утомили одни и те же лица в политике и коррупция, что полное отсутствие политическое опыта у кандидатов от «Слуги народа» перестало кого-то смущать, говорит собеседник, близкий к штабу). Претендентам давали тестовое задание: в числе прочего они должны были рассказать, как в случае победы будут развивать регион или территорию. Около 30 человек пришли через онлайн-проект «Лифт». «Специалисты по работе в сфере безопасности проверяли репутационную историю кандидатов через соцсети и базы данных», — объясняет глава штаба.

Большинство из этих людей не попали бы в депутаты, если бы Зеленский «не согласился дать свой флаг, рейтинг», так что сейчас все делается на доверии к нему, уверен Корниенко.

Порой система срочного отбора «новых политиков» сбоила. Возможность досконально проверить кандидатов, баллотирующихся в одномандатных округах от «Слуги народа», была не всегда, признает другой собеседник РБК, знакомый с работой штаба: «Уже в разгар кампании, например, выяснилось, что в десятке округов от «Слуги народа» выдвинулись технические кандидаты, у которых, очевидно, был коммерческий интерес проиграть кому-то из противников в их округе». Причем технические кандидаты появились в базовых для партии регионах — в Одессе, Херсонской и Днепропетровских областях, продолжает собеседник РБК. Всего штаб насчитал минимум десять таких неоднозначных кандидатов.

Трио реформаторов

К вечеру дня выборов в Раду стало понятно, что команде Зеленского удалось «сделать их еще раз», как обещал предвыборный лозунг. и впервые в истории Украины получить возможность сформировать однопартийное большинство и единолично создать правительство.

После обработки 62,2% протоколов «Слуга народа» по партийным спискам получает 42,49% голосов. За ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,98%), на третьем месте — партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,56%). В Раду проходят еще и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,01%) и «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (6,34%). Партия Зеленского лидирует в 120 из 199 одномандатных округов. Суммарно «Слуга народа» претендует на 241 место в Раде нового созыва, что обещает ей большинство (226 мест).

Это значит, что все три ключевые поста в украинской политике — президента, премьера и главы парламента — получают люди Зеленского. Кандидат на должность премьера пока не назван, но очевидно, что это будет человек из «команды Зе», а не какой-то другой партии, говорят в окружении Зеленского.

«Нужен такой же безбашенный, как президент, чтобы запустить процесс реформ», — смеется человек из окружения главы государства.

В качестве премьера в команде Зеленского хотят видеть технократа, человека без мощного политического опыта и хорошего управленца, рассказывает глава штаба «Слуги народа» Александр Корниенко. Большой опыт в сфере государственного управления может помешать проведению реформ экономики и госслужбы, объясняет он.

Кандидатура на пост председателя Рады похоже, уже найдена. Им, по словам источников РБК, с большой вероятностью станет председатель президентской партии Дмитрий Разумков. «Он заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала [президентской кампании] была на нем», — объясняет позицию партии собеседник РБК, близкий к лидеру партии.

По словам Корниенко, с которым они прошли президентскую и парламентские кампании, Разумков сумел стать настоящим лидером. «Он сможет организовать работу парламента, если депутаты доверят ему спикерство», — уверен глава штаба.

Фото: РБК

Еще год назад Разумков вряд ли предполагал, что сделает столь серьезную политическую карьеру. Он примкнул к команде Зеленского только прошлой осенью, начав как политконсультант, но постепенно ему доверили руководить внутренней политикой в команде, рассказывает другой его знакомый из предвыборного штаба.

Поколение Зе

Прошедшие выборы сильно обновили политический ландшафт страны — в Раде множество новых лиц.

«Для меня попадание в Раду — невероятная возможность оказаться в центре событий, которые сейчас происходят в Украине», — возбужденно жестикулирует в разговоре с корреспондентом РБК 23-летний уроженец Львова Святослав Юраш. Под выглаженным пиджаком на Юраше вышиванка. Он станет самым молодым депутатом за всю историю парламента Украины. Активный участник Майдана и выпускник факультетов международных отношений Варшавского и Калькуттского университетов, Юраш примкнул к «команде Зе» в феврале. В политику он пошел в том числе из-за фигуры Порошенко: Юраш, по его словам, не мог допустить, чтобы человек, «который так цинично использовал данные ему Майданом возможности, пошел на второй срок».

Путь Корниенко от политконсультанта и бизнес-тренера до депутата оказался не менее стремительным. Осенью он присоединился к «команде Зе», после того как встретил будущего президента благодаря общим знакомым. Первые впечатления от большой политики 35-летний Корниенко описывает сдержанно: «Это сложно. Отдельная тема — публичность. На пресс-конференции в мае меня представили как главу штаба, прихожу в офис — а там уже куча статей, весь Facebook вывернут, вся личная жизнь, родители, жена, ребенок… Тяжело с непривычки выдерживать, потом постепенно привыкаешь».

«Будем бить по каждому промаху»

Проигравшие на выборах теперь ожидают первых ошибок Зеленского. Вся ответственность за происходящее сейчас лежит на партии президента, говорит бывший депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Александр Черненко, который в новый парламент не попал. «Тарифы не снизились — Зеленский виноват, доллар вырос — виноват, война не закончилась — виноват. Порошенко через год после прихода власти по такому принципу обвиняли все кому не лень», — вспоминает соратник бывшего президента. Пока Зеленского никто не трогает, потому что все надеются получить должности в правительстве, считает он. Но как только оно будет сформировано, появятся обиженные, в том числе в его же команде, прогнозирует политик. С Порошенко так было в 2014 году.

Рано или поздно команде Зеленского придется решать проблемы, которые разделяют украинское общество, констатирует Черненко: «Начнут договариваться с Путиным, выполнять минские соглашения — патриоты и остальные возмутятся, не начнут — будут недовольные тем, что конфликт не заканчивают, как обещали».

Еще одно слабое место новых политиков, на его взгляд, заключается в отсутствии в «команде Зе» опытных экономистов-практиков. «Айварас Абромавичус (экс-министр экономразвития и торговли Украины, глава набсовета «Укроборонпрома» с 11 июля 2019 года. — РБК), Александр Данилюк (секретарь СНБО с 28 мая 2019 года, министр финансов Украины в 2016–2018 годах. — РБК) — классные экономисты-теоретики. Но эти технократы, чикагские мальчики, они абсолютно оторваны от реальности», — убежден Черненко.

«Мы будем бить по каждому его промаху, опускать его рейтинг и готовиться к перевыборам», — обещает в разговоре с РБК собеседник, близкий к Порошенко. Новую Раду по закону нельзя распускать в течение года как избранную досрочно. Пока у Зеленского высокий рейтинг, парламент будет работать и принимать законы, говорит собеседник РБК: «Но как только рейтинг пойдет вниз, все разбегутся, как они сделали с Порошенко. От него отвернулись Тимошенко, сторонники, мажоритарщики».

В украинской политике яркое и стремительное рождение новой партии — довольно распространенное явление, напоминает политолог Сергей Гайдай. Но сложно назвать такую партию, которая прожила бы долго и осталась такой же популярной у избирателей, продолжает он. Так, первая независимая украинская партия «Рух», появившаяся в 1989 году, исчезла с политической карты через какое-то время после первых акций за независимость. «Наша Украина», возникшая в 2002 году вокруг Виктора Ющенко — своего рода Зеленского того времени, человека, с которым граждане республики связывали свои надежды, тоже не прожила долго, потеряв популярность к 2006-му. Во время последнего Майдана возникла и исчезла партия войны и радикальных реформ «Народный фронт», победившая на прошлых парламентских выборах 2014 года, но уже через год ее рейтинг упал до нуля. В основном это связано с завышенными ожиданиями электората, которые не были оправданны, считает эксперт.