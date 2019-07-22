Зеленский понадеялся на взаимопонимание с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на установление диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом украинский президент заявил в штабе партии «Слуга народа» после объявления результатов экзит-полов на внеочередных выборах в Верховную раду, передает агентство УНИАН.

«Мне кажется, что мы найдем взаимопонимание, потому что мне это показалось на протяжении этого звонка», — сказал Зеленский.

Украинский президент также отметил, что рассчитывает, что арестованные Россией украинские моряки после инцидента в Керченском проливе будут возвращены на родину. «Я очень этого хочу... И мы очень много работаем над этим вопросом. Сроков точных я не могу предоставить», — сказал украинский президент.

Зеленский назвал приоритетным вопрос освобождения украинских политзаключенных, военнопленных, в том числе моряков.

Первый телефонный разговор Зеленского с Путиным состоялся 11 июля, в ходе которого главы государств обсудили возможные контакты в «нормандском формате». Пресс-секретарь президента России Владимир Путин подтвердил, что президенты обсудили ситуацию в Донбассе, а также работу «по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Кроме того, Зеленский и Путин затронули тему контактов в «нормандском формате». Президенты договорились продолжать работу на уровне экспертов.