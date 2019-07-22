ОБСЕ заявила о влиянии олигархов и админресурса на выборы на Украине

ОБСЕ заявила о влиянии олигархов и админресурса на выборы на Украине

Глава миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Йонссон заявил о сильном влиянии олигархов на финансирование избирательной кампании на выборах в Верховную раду. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Финансирование кампании отмечалось чрезмерным влиянием олигархов... И отмечалось использование админресурса», — сказал он в ходе пресс-конференции. В то же время Йонссон добавил, что в целом выборы с административной точки зрения прошли успешно, все процедуры были соблюдены.

Как отмечается в докладе миссии, имеющееся законодательство в области финансирования избирательных кампаний не обеспечивает необходимой прозрачности, что позволяет спонсорам чрезмерно влиять на политику.

Выборы в Верховную раду прошли 21 июля. По данным ЦИК, по результатам подсчета 70% голосов партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает более 42% голосов. Необходимый порог в 5% также преодолели «Оппозиционная платформа — за жизнь», лидером которой является Юрий Бойко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука.