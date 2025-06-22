 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

В МИД ответили на слова Вэнса о позиции России по ядерной программе Ирана

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Захарова отреагировала на заявление Вэнса о том, что Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия. Она пояснила, что прежде всего Москва и Пекин «не хотят вмешательства США», и «было бы неплохо начать именно с этого»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия и Китая не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она ответила на слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса о нежелании России и Китая наряду с США создания Ираном ядерного оружия.

Ранее Вэнс заявил, что один из немногих вопросов, по которому все три страны сходятся во мнении, это недопустимость ядерного распространения на Ближнем Востоке, которое станет «катастрофой для всех». Вице-президент отметил, что США, Россия и Китай не хотят видеть гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке.

«Во-первых, Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела. И всем, кто делает заявления от имени, но без поручения наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого. Например, не поставлять киевскому террористическому режиму смертоносные ракеты, не милитаризировать Тайвань и тд», — отреагировала Захарова в телеграм-канале.

Самолеты «тихо» летели на Иран: США раскрыли детали ударов. Что известно
Политика

Захарова отметила, что российская, и китайская сторона ранее раскритиковали действия Израиля и США — соответствующие заявления были опубликованы МИДами обеих стран. «Россия и Китай полагают, что Иран (как и любая другая страна) сам может и должен определять свою стратегию развития атомной энергетики в соответствии с международным правом, в частности с ДНЯО, а другие государства могут выстраивать свое отношение к этому также на международноправовой основе», — написала она.

Представитель российского МИДа указала, что Иран «создавал мирный атом, на что имеет полное право, и не создавал ядерное оружие». Эти факты были неоднократно подтверждены как самим Тегераном, так и Международным агентством по атомной энергии, подчеркнула она.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном, который продолжается с 13 июня. Американские Военно-воздушные силы и флот нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Власти Ирана неоднократно отрицали планы по созданию ядерного оружия. Президент исламской республики предупредил об ответе на американскую агрессию.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана

NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана

WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов

МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране

Обращение Биньямина Нетаньяху к народу после ударов США по иранским ядерным объектам

Основные ядерные объекты Ирана. Инфографика

Полное видео обращения Трампа к американцам. Видео

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Иран США Китай Россия МИД ядерная программа
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
В Генштабе Израиля заявили о поворотном моменте после ударов США по Ирану
Политика
Президент Ирана предупредил США об ответе за удары по ядерным объектам
Политика
Вице-президент США назвал «самоубийственное» решение для Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
МАГАТЭ сообщило об ущербе ядерным объектам Ирана после удара США Политика, 22:36
CNN узнал, что более 500 сотрудников покинули посольство США в Ираке Политика, 22:26
За час над Россией сбили семь украинских беспилотников Политика, 22:19
Глава МИД Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным Политика, 22:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Минобороны заявило об ударе по полигону ВСУ в Херсонской области Политика, 21:59
В МИД ответили на слова Вэнса о позиции России по ядерной программе Ирана Политика, 21:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
НАТО согласовало повышение расходов на оборону в течение десяти лет Политика, 21:45
Романо сообщил о готовящемся переходе Погба в «Монако» Спорт, 21:44
В Крыму рассказали, где оперируют директора сафари-парка Зубкова Общество, 21:40
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
На Украине сообщили о потерях ВСУ при атаке на тренировочный полигон Политика, 21:30
CNN назвал два требования Трампа при разработке операции против Ирана Политика, 21:19
Экс-посол США в России связал удар по Ирану с риском вторжения на Тайвань Политика, 21:15