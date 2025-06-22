В МИД ответили на слова Вэнса о позиции России по ядерной программе Ирана

Захарова отреагировала на заявление Вэнса о том, что Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия. Она пояснила, что прежде всего Москва и Пекин «не хотят вмешательства США», и «было бы неплохо начать именно с этого»

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Россия и Китая не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она ответила на слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса о нежелании России и Китая наряду с США создания Ираном ядерного оружия.

Ранее Вэнс заявил, что один из немногих вопросов, по которому все три страны сходятся во мнении, это недопустимость ядерного распространения на Ближнем Востоке, которое станет «катастрофой для всех». Вице-президент отметил, что США, Россия и Китай не хотят видеть гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке.

«Во-первых, Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела. И всем, кто делает заявления от имени, но без поручения наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого. Например, не поставлять киевскому террористическому режиму смертоносные ракеты, не милитаризировать Тайвань и тд», — отреагировала Захарова в телеграм-канале.

Захарова отметила, что российская, и китайская сторона ранее раскритиковали действия Израиля и США — соответствующие заявления были опубликованы МИДами обеих стран. «Россия и Китай полагают, что Иран (как и любая другая страна) сам может и должен определять свою стратегию развития атомной энергетики в соответствии с международным правом, в частности с ДНЯО, а другие государства могут выстраивать свое отношение к этому также на международноправовой основе», — написала она.

Представитель российского МИДа указала, что Иран «создавал мирный атом, на что имеет полное право, и не создавал ядерное оружие». Эти факты были неоднократно подтверждены как самим Тегераном, так и Международным агентством по атомной энергии, подчеркнула она.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном, который продолжается с 13 июня. Американские Военно-воздушные силы и флот нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Власти Ирана неоднократно отрицали планы по созданию ядерного оружия. Президент исламской республики предупредил об ответе на американскую агрессию.