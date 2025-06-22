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Война Израиля и Ирана ,  
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Президент Ирана предупредил США об ответе за удары по ядерным объектам

Президент Ирана Пезешкиан: США должны получить ответ на свою агрессию
Сюжет
Война Израиля и Ирана
США должны получить ответ за свою атаку на ядерные объекты Ирана, заявил президент Исламской Республики. По словам Пезешкиана, иранский народ никогда не поддастся запугиванию и соответствующим образом ответит на агрессию
Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

США должны получить ответ на удары по ядерным объектам Ирана, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Он подчеркнул, что ночные атаки свидетельствуют о «необоснованности заявлений» американской стороны относительно мирного диалога.

«На встречах с США мы говорили о доверии, но на практике США действовали по-другому и атаковали наши ядерные объекты. Америка напала на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в такой ситуации? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — цитирует иранского президента его пресс-служба.

По словам Пезешкиана, сначала представители США утверждали, что стремятся обеспечить «мирный характер ядерной программы Ирана», и Тегеран приветствовал это обсуждение. Однако в разгар переговоров Вашингтон решил действовать «в полной координации с сионистским режимом».

«Мы всегда заявляли, что готовы взаимодействовать и вести переговоры в рамках международного права, но вместо этого другая сторона потребовала капитуляции иранского народа. Наш народ никогда не поддастся силе и запугиванию и, естественно, соответствующим образом ответит на агрессию», — добавил президент Ирана.

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Французский президент, в свою очередь, призвал Иран к деэскалации и возобновлению диалога. «После вчерашних ударов я призвал к тому, чтобы Иран проявил максимальную сдержанность в этом опасном контексте, чтобы позволить вернуться к дипломатическим каналам. Диалог, четкое обязательство Ирана отказаться от своего ядерного оружия или рискнуть худшим для всего региона. Это единственный путь, который ведет к миру и безопасности для всех», — написал Макрон на своей странице в Х.

Израиль продолжает наносить удары по ядерным и военным объектам Ирана с 13 июня. В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт и атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».

Президент Ирана предупредил США об ответе за удары по ядерным объектам
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Переговоры о новой ядерной сделке Иран и США возобновили в апреле, к настоящему моменту состоялись пять раундов переговоров, в основном они проходили в Омане и были непрямыми: сообщения передавались через оманских представителей. Со стороны Тегерана в них участвовал министр иностранных дел Аббас Арагчи, со стороны Вашингтона — спецпосланник президента Стив Уиткофф. Следующий раунд был запланирован на 15 июня, но после ударов Израиля власти Ирана объявили, что не будут участвовать в переговорах с США.

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