Президент Ирана предупредил США об ответе за удары по ядерным объектам

США должны получить ответ за свою атаку на ядерные объекты Ирана, заявил президент Исламской Республики. По словам Пезешкиана, иранский народ никогда не поддастся запугиванию и соответствующим образом ответит на агрессию

Масуд Пезешкиан (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

США должны получить ответ на удары по ядерным объектам Ирана, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Он подчеркнул, что ночные атаки свидетельствуют о «необоснованности заявлений» американской стороны относительно мирного диалога.

«На встречах с США мы говорили о доверии, но на практике США действовали по-другому и атаковали наши ядерные объекты. Америка напала на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в такой ситуации? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — цитирует иранского президента его пресс-служба.

По словам Пезешкиана, сначала представители США утверждали, что стремятся обеспечить «мирный характер ядерной программы Ирана», и Тегеран приветствовал это обсуждение. Однако в разгар переговоров Вашингтон решил действовать «в полной координации с сионистским режимом».

«Мы всегда заявляли, что готовы взаимодействовать и вести переговоры в рамках международного права, но вместо этого другая сторона потребовала капитуляции иранского народа. Наш народ никогда не поддастся силе и запугиванию и, естественно, соответствующим образом ответит на агрессию», — добавил президент Ирана.

Французский президент, в свою очередь, призвал Иран к деэскалации и возобновлению диалога. «После вчерашних ударов я призвал к тому, чтобы Иран проявил максимальную сдержанность в этом опасном контексте, чтобы позволить вернуться к дипломатическим каналам. Диалог, четкое обязательство Ирана отказаться от своего ядерного оружия или рискнуть худшим для всего региона. Это единственный путь, который ведет к миру и безопасности для всех», — написал Макрон на своей странице в Х.

Израиль продолжает наносить удары по ядерным и военным объектам Ирана с 13 июня. В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт и атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».

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Переговоры о новой ядерной сделке Иран и США возобновили в апреле, к настоящему моменту состоялись пять раундов переговоров, в основном они проходили в Омане и были непрямыми: сообщения передавались через оманских представителей. Со стороны Тегерана в них участвовал министр иностранных дел Аббас Арагчи, со стороны Вашингтона — спецпосланник президента Стив Уиткофф. Следующий раунд был запланирован на 15 июня, но после ударов Израиля власти Ирана объявили, что не будут участвовать в переговорах с США.