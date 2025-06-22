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Война Израиля и Ирана ,  
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Генерал рассказал об обманном ходе США перед ударом по Ирану

Глава ОКНШ Кейн рассказал об обманном ходе США перед ударом по Ирану
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Генерал рассказал об обманном ходе США перед ударом по Ирану
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США обеспечили внезапность атаки на Иран с помощью обманного маневра, который заключался в отправке части самолетов в Тихий океан, сообщил в ходе брифинга глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал-лейтенант ВВС Дэн Кейн.

По его словам, основная же ударная группа состояла из семи бомбардировщиков, экипаж каждого состоял из двух человек. Они летели с минимальной связью, чтобы не привлекать внимание. Маршрут занял 18 часов, за это время самолеты выполнили несколько дозаправок.

Перед ударом по Ирану UK Defence Journal сообщал, что группа стелс-бомбардировщиков B-2A Spirit вылетела с авиабазы Уайтмен ВВС США в штате Миссури и направляется к стратегической военной базе в Индийском океане — острову Диего-Гарсия.

США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане — в ночь на 22 июня.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
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