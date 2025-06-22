Иран предупредил о неограниченном ответе при попытке навредить Хаменеи

Али Хаменеи (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

Любой шаг, направленный против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, закроет дверь для любой сделки, сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник, передает Al Arabiya.

Для Тегерана такой шаг стал бы пересечением всех красных линий и привел бы к «неограниченному» ответу, подчеркнул собеседник.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявлял, что ликвидация Хаменеи не является целью Израиля. Премьер Биньямин Нетаньяху говорил, что убийство иранского верховного лидера не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец.

Министр обороны Исраэль Кац после атаки Ирана на больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева заявил, что Израиль считает легитимной целью верховного лидера Ирана. «Хаменеи открыто заявляет, что хочет уничтожить Израиль — он лично отдает приказ вести огонь по больницам», — сказал Кац. «Такому человеку больше нельзя позволять существовать», — добавил он.

Reuters сообщал, что президент США Дональд Трамп «наложил вето» на план Израиля убить Хаменеи. Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби называл это сообщение фейком. Трамп в Truth Social писал, что Вашингтон знает, где находится Хаменеи, но не собирается его убивать, «по крайней мере пока».

Как пишет The Wall Street Journal, Вашингтон через посредников передал Тегерану, что удары по ядерным объектам — это разовый акт, а не начало «войны с целью смены власти».

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