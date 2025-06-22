Нетаньяху назвал выполненным обещание уничтожить ядерные объекты Ирана

США действовали в «полной координации» с Израилем и завершили работу, начатую ЦАХАЛ, заявил Нетаньяху. Он выразил уверенность, что решение Трампа атаковать иранские объекты «изменит историю»

Биньямин Нетаньяху (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил президента США Дональда Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

Нетаньяху напомнил, что в начале операции против Ирана 13 июня обещал, что объекты будут уничтожены «тем или иным способом». «Это обещание было выполнено», — сказал он.

По словам премьера, США действовали в «полной координации» с Армией обороны Израиля и завершили работу, начатую ЦАХАЛ.

Трамп позвонил Нетаньяху сразу после нанесения ударов, это был «очень теплый и трогательный разговор», рассказал премьер: «Он поздравил меня, он поздравил нашу армию и он поздравил наш народ».

Решение Трампа «изменит историю», уверен Нетаньяху. Американский президент действовал, чтобы «лишить самый опасный в мире режим самого опасного в мире оружия», заявил израильский премьер.

Сам Трамп тоже назвал удары по иранским ядерным объектам «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. Цель США, по словам республиканца, заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного «спонсора терроризма в мире». Президент заявил, что ключевые объекты иранской ядерной программы «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей».

В Тегеране сообщали, что вывезли запасы обогащенного урана из ядерных центров заранее. Организация по атомной энергии Ирана назвала действия США нарушением международного права и пообещала продолжить ядерные разработки. Иран настаивает, что его ядерная программа преследует только мирные цели.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал американские удары опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой миру.