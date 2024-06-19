Американского сержанта приговорили во Владивостоке к почти четырем годам

Блэк вопреки запретам командования приехал во Владивосток к местной девушке, с которой познакомился в Корее, та обвинила его в избиении и краже денег. Военнослужащий заявил, что не бил девушку

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Старший сержант американской армии Гордон Блэк приговорен к трем годам и девяти месяцам колонии по делу о краже и избиении, такое решение вынес Первомайский районный суд Владивостока, передает Vladivostok1.

Обвинение просило отправить Блэка в колонию на четыре года и восемь месяцев.

Блэку 34 года. Начальство отправило его в Южную Корею в командировку, по окончании службы он должен был вернуться в США, но перед возвращением заехал во Владивосток, чтобы навестить Александру Ващук, с которой познакомился в Южной Корее, там между ними возникла романтическая связь. Однако спустя две недели они поссорились, девушка обвинила его в избиении и краже 10 тыс. руб.

В материалах дела говорилось, что в ходе ссоры мужчина схватил ее за шею, та восприняла происходящее как «реальную угрозу своей жизни».Военнослужащий рассказывал, что девушка сама на него постоянно нападала. Адвокаты Блэка отмечали, что его зарплата — $7 тыс. и ему не было смысла воровать 10 тыс. руб., которые, к тому же, были в общем бюджете «Вину в угрозе убийством не признаю, в краже — частично, умысла на кражу не было», — сказал мужчина.

Любые несогласованные поездки военнослужащих в Россию строго запрещены, сообщали в Пентагоне и подчеркивали: Блэку не разрешали посещать Владивосток. Ведомство начало внутреннее расследование.

Как писала New York Post, Блэк с Ващук в совместных роликах на TikTok критиковали политику США, президента Джо Байдена и выражала поддержку действиям России на Украине, а девушка обращалась с Блэком в жесткой манере, обзывала его «пиндосом» и дразнила.