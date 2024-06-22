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Политика ,  
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FT узнала об усилиях Запада по отдалению Вучича от Путина

FT: Европа и США предприняли усилия, чтобы отдалить Вучича от Путина
Запад «годами» работал над отдалением президента Сербии Вучича от Путина, рассказал FT западный дипломат. По его словам, ключевую роль отвели послу США в Сербии Хиллу. Вучич и Путин последний раз встречались в конце ноября 2021-го
Александр&nbsp;Вучич и Владимир Путин
Александр Вучич и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Европа и США долгое время предпринимали усилия, чтобы отдалить президента Сербии Александра Вучича от российского коллеги Владимира Путина, заявил Financial Times западный дипломат.

По его словам, ключевую роль отвели послу США в Сербии Кристоферу Хиллу, который прибыл в страну через месяц после начала военной операции России на Украине. Белград тогда отказался поддержать санкции против Москвы и не прекратил авиасообщение с Россией. Вучич не раз говорил о давлении на Сербию из-за такой позиции.

«Все ожидали, что [Хилл] поссорится с Вучичем, но его единственной целью было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось. Вучич не встречался и даже не звонил Путину в течение многих лет. И, конечно, возникает вопрос о поставках оружия, которое в конечном итоге попадает на Украину», — рассказал собеседник FT.

По мнению аналитиков, опрошенных изданием, для Запада поиск поддержки Украины стал более важным, чем подталкивание Вучича к демократическим реформам.

Вучич подтвердил экспорт оружия на €800 млн, которое могло пойти Киеву
Политика
Александр Вучич

В той же публикации FT говорится, что Украина через третьих лиц могла получить боеприпасов из Сербии на сумму около €800 млн. Вучич согласился с такой оценкой объема экспорта, заявив, что это — сумма, «может быть, за два или три года, что-то в этом роде». Он подчеркнул, что продажа боеприпасов — возможность для бизнеса и «часть экономического возрождения» Сербии, настаивая на том, что не принимает чью-либо сторону в конфликте. По словам сербского президента, даже если он знает, где в итоге оказались боеприпасы — это «не его работа».

1 июля прошлого года Вучич заявил, что больше года не общался с Путиным из-за предвзятого отношения западных стран к таким контактам, отметив, что другие западные лидеры общались с российским лидером после начала боевых действий на Украине.

Последняя встреча Путина с Вучичем состоялась в конце ноября 2021 года в Сочи. Они обсуждали поставки российского газа в страну. Тогда президент России отметил, что с момента последней встречи с июне 2020 года у стран накопилось много вопросов друг к другу.

Американский посол в Сербии Хилл в прошлом году говорил о важности отношений Белграда и Вашингтона и призывал забыть о прошлом ради будущих поколений. Вучич подчеркивал, что Белград привержен дальнейшему наращиванию сотрудничества с Вашингтоном и надеется на укрепление «исторического союза».

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Александр Вучич Владимир Путин Сербия США Европа посол США
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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