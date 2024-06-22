FT узнала об усилиях Запада по отдалению Вучича от Путина

Запад «годами» работал над отдалением президента Сербии Вучича от Путина, рассказал FT западный дипломат. По его словам, ключевую роль отвели послу США в Сербии Хиллу. Вучич и Путин последний раз встречались в конце ноября 2021-го

Александр Вучич и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Европа и США долгое время предпринимали усилия, чтобы отдалить президента Сербии Александра Вучича от российского коллеги Владимира Путина, заявил Financial Times западный дипломат.

По его словам, ключевую роль отвели послу США в Сербии Кристоферу Хиллу, который прибыл в страну через месяц после начала военной операции России на Украине. Белград тогда отказался поддержать санкции против Москвы и не прекратил авиасообщение с Россией. Вучич не раз говорил о давлении на Сербию из-за такой позиции.

«Все ожидали, что [Хилл] поссорится с Вучичем, но его единственной целью было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось. Вучич не встречался и даже не звонил Путину в течение многих лет. И, конечно, возникает вопрос о поставках оружия, которое в конечном итоге попадает на Украину», — рассказал собеседник FT.

По мнению аналитиков, опрошенных изданием, для Запада поиск поддержки Украины стал более важным, чем подталкивание Вучича к демократическим реформам.

В той же публикации FT говорится, что Украина через третьих лиц могла получить боеприпасов из Сербии на сумму около €800 млн. Вучич согласился с такой оценкой объема экспорта, заявив, что это — сумма, «может быть, за два или три года, что-то в этом роде». Он подчеркнул, что продажа боеприпасов — возможность для бизнеса и «часть экономического возрождения» Сербии, настаивая на том, что не принимает чью-либо сторону в конфликте. По словам сербского президента, даже если он знает, где в итоге оказались боеприпасы — это «не его работа».

1 июля прошлого года Вучич заявил, что больше года не общался с Путиным из-за предвзятого отношения западных стран к таким контактам, отметив, что другие западные лидеры общались с российским лидером после начала боевых действий на Украине.

Последняя встреча Путина с Вучичем состоялась в конце ноября 2021 года в Сочи. Они обсуждали поставки российского газа в страну. Тогда президент России отметил, что с момента последней встречи с июне 2020 года у стран накопилось много вопросов друг к другу.

Американский посол в Сербии Хилл в прошлом году говорил о важности отношений Белграда и Вашингтона и призывал забыть о прошлом ради будущих поколений. Вучич подчеркивал, что Белград привержен дальнейшему наращиванию сотрудничества с Вашингтоном и надеется на укрепление «исторического союза».