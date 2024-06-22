В Смоленской области дроны ВСУ попытались атаковать военный объект

Два беспилотника были сбиты в Смоленском районе. Губернатор не уточнил, какой именно объект они пытались атаковать. Ночью два дрона также уничтожили над Брянской областью, еще один — над Азовским морем

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект в Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что попытка атаки произошла в Смоленском районе, однако о каком именно объекте идет речь, он не написал.

«Средствами ПВО все летательные объекты уничтожены, пострадавших и разрушений нет», — добавил Анохин и попросил жителей не снимать на камеру работу сил противовоздушной обороны.

В ночь на 22 июня об атаке дронов ВСУ также сообщил глава Брянской области Александр Богомаз. ПВО перехватили над Суражским районом региона два беспилотника, написал он. По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений нет.

Минобороны также отчиталось об одном сбитом дроне над акваторией Азовского моря.

В последний раз власти Смоленской области сообщали об атаке беспилотников в начале мая. Тогда дроны попытались повредить объект гражданской энергетической инфраструктуры в Рославльском районе на юго-востоке региона.

В апреле в результате удара беспилотников по области начались пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах. В Ярцево на время восстановительных работ отключали подачу воды и света.