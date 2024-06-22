Взрывы произошли еще в пяти регионах Украины
В пяти регионах Украины произошли взрывы, сообщает украинский телеканал ТСН.
Взрывы раздались в Павлограде Днепропетровской области, Луцке Волынской области, Стрые Львовской области, а также в Ивано-Франковской и Винницкой областях.
О взрывах в Винницкой области также сообщило «Суспільне» со ссылкой на корреспондентов.
В Стрые после взрывов начались перебои со светом.
Ранее местные издания сообщили о взрыве в Харькове. Позднее в городе была слышна еще одна серия взрывов, которые, вероятно, произошли за его пределами.
Около 2:47 мск по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это четвертый раз за сутки и второй за ночь, когда по всей стране вводят режим воздушной опасности.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Упал — поднялся.
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