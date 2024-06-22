В Днепропетровской, Волынской, Львовской и Винницкой областях произошли взрывы

Взрывы произошли еще в пяти регионах Украины

В пяти регионах Украины произошли взрывы, сообщает украинский телеканал ТСН.

Взрывы раздались в Павлограде Днепропетровской области, Луцке Волынской области, Стрые Львовской области, а также в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

О взрывах в Винницкой области также сообщило «Суспільне» со ссылкой на корреспондентов.

В Стрые после взрывов начались перебои со светом.

Ранее местные издания сообщили о взрыве в Харькове. Позднее в городе была слышна еще одна серия взрывов, которые, вероятно, произошли за его пределами.

Около 2:47 мск по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это четвертый раз за сутки и второй за ночь, когда по всей стране вводят режим воздушной опасности.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.