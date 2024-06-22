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Военная операция на Украине ,  
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Взрывы произошли еще в пяти регионах Украины

В Днепропетровской, Волынской, Львовской и Винницкой областях произошли взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В пяти регионах Украины произошли взрывы, сообщает украинский телеканал ТСН.

Взрывы раздались в Павлограде Днепропетровской области, Луцке Волынской области, Стрые Львовской области, а также в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

О взрывах в Винницкой области также сообщило «Суспільне» со ссылкой на корреспондентов.

В Стрые после взрывов начались перебои со светом.

Ранее местные издания сообщили о взрыве в Харькове. Позднее в городе была слышна еще одна серия взрывов, которые, вероятно, произошли за его пределами.

По всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
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Около 2:47 мск по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это четвертый раз за сутки и второй за ночь, когда по всей стране вводят режим воздушной опасности.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Украина Луцк Павлоград Днепропетровская область Ивано-Франковская область Винницкая область Львовская область взрывы Воздушная тревога

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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